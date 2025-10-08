24-летняя блогер-миллионник после заявления о беременности объявила о помолвке: "Не сказала об этом"

Анастасия Маркив

Реклама

Украинская блогерша и актриса Анастасия Маркив после заявления о беременности рассказала о своем загадочном мужчине.

Так, знаменитость долгое время тщательно скрывала личную жизнь. Но после радостной новости о предстоящем пополнении в семье на Анастасию посыпалось кучу вопросов и предположений об отце ребенка. Все потому, что ранее блогерша ни разу нигде не упоминала, что у нее есть возлюбленный. Но на этот раз она все же расставила все точки над "і".

В Instagram Маркив поделилась фото со дня своей помолвки и впервые засветила кольцо на безымянном пальце. Блогерша не стала вдаваться в подробности отношений с возлюбленным и не показала его, а только добавила, что у нее есть "муж". И объяснила, что когда-то просто не хотела афишировать это.

Реклама

Анастасия Маркив

"Я беременна. С интригами у меня как блогера не очень, а вот с интрижками очень даже ничего. Мой тест на беременность положительный. Его я понесла к мужу. Да, у меня есть муж. И об этом вам горе-блогер не сказала. Так вот у меня задержка с контентом и просто задержка... Подозреваю надолго. Далее я отдала одноместный люкс небольшому эмбриону. Но это лишь пока. В дальнейшем будем ожидать его переезд к нам, а наш с мужем — в дурдом", — шутливо рассказала звезда Сети.

Также Маркив в таком же юмористическом стиле рассказала, как именно она узнала о беременности. По ее словам, это случилось сразу после отдыха с мужем в Одессе. Перед поездкой блогерша сделала соответствующий тест и он был отрицательным, а по возвращении узнала, что уже в положении.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала о личной жизни Тараса и Елены Тополи — каким был их тайный роман, который превратился в большую звездную семью и почему возникали слухи о разводе.