24-летняя блогер-миллионник впервые объявила пол будущего ребенка

Анастасия Маркив беременна

Украинская блогер и актриса Анастасия Маркив после объявления о беременности рассекретила пол своего первенца.

Звезда Сети в Instagram призналась, что всю жизнь была убеждена, что у нее родится дочь, а во время беременности — «совершенно не чувствовала, кто же там». Но некоторые из окружения считали, что ее вкусовые предпочтения якобы свидетельствовали о рождении девочки. А вот остальные по форме живота предполагали, что на свет появится именно сыночек.

В результате Маркив «без интриг и расследований» расставила все точки над «і». У блогера вскоре родится мальчик. Об этом свидетельствует разрез торта с кремом синего цвета, который продемонстрировала звездная мама подписчикам.

Пост Анастасии Маркив

К слову, о муже Анастасии Маркив известно довольно мало. Только после объявления о беременности в октябре прошлого года блогерша пролила свет на личную жизнь. Она призналась, что помолвлена с отцом своего будущего малыша, но не афишировала это событие. Так же звезда скрывает своего жениха и совсем не показывает его своей миллионной публике.

Тем не менее, в комментариях юзеры разразились поздравлениями и благодарили за то, что объявление пола не переросло в многодневную драму, к которой часто прибегают другие блогеры.

Это самое прекрасное гердер-пати, которое я видела. А то эти разогревы аудитории неделями, чтобы узнать пол очень напрягает. Поздравляю. Здоровья вам и малышу

Я сразу знала, что мальчик. У мамы, у которой три мальчика и три девочки, глаз — алмаз

Ура! Сын — это лучшее, что может быть

Напомним, недавно певица Алина Гросу также рассекретила пол будущего первенца. Для этого звезда вместе с мужем использовала специальные хлопушки с цветным дымом.