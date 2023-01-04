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24-летняя Даша Квиткова стала студенткой и рассекретила, на кого учится

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
772
Время на прочтение
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24-летняя Даша Квиткова стала студенткой и рассекретила, на кого учится

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Знаменитость в скором времени обретет образовательную степень магистра.

Блогерша Даша Квиткова рассказала о своем высшем образовании.

В частности, 24-летняя знаменитость поделилась, что в этом году поступила на магистратуру. Даша учится на факультете журналистики и международных отношений в Киевском университете культуры.

Квиткова в Instagram-stories показала студенческий билет, где видно, что она получает высшее образование на заочной форме. Тем временем диплом магистра Даша получит в 2024 году. В частности, срок действия студенческого билета истекает 31 марта 2024 года.

Даша Квиткова показала студенческий билет / © instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова показала студенческий билет / Фото: instagram.com/kvittkova

Отметим, известно, что раньше Даша училась в Академии парикмахерского искусства – Erteqoob. Впоследствии Квиткова поступила в Киевский университет культуры, где получила образовательную степень бакалавра.

Напомним, ранее Даша Квиткова делилась своими архивными фотографиями, где наглядно показала, что ее внешность почти не изменилась. Таким образом блогерша ответила на упреки, что якобы постоянно делает уколы красоты и полностью "перекроила" себя.

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Дата публикации
Просмотры
772
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