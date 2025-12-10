Дуэйн Джонсон с дочерью Симоной / © Associated Press

Реклама

Дочь известного голливудского актера Дуэйна "Скалы" Джонсона от первого брака призналась, что больше не одинока, и официально представила свою возлюбленную.

Речь идет о 24-летней Симоне Джонсон, которая в карьере пошла по стопам звездного отца и профессионально занимается реслингом. Оказывается, дочь актера находится в отношениях со своей коллегой. Симона встречается с 26-летней реслершей Татьяной Дюма.

Дочь Дуэйна Джонсона со своей возлюбленной

Влюбленные официально рассекретили отношения в Instagram. Сначала Дюма опубликовала ролик, где собрала немало романтических моментов с Симоной, в том числе и их поцелуи. Кадры реслершей подписала, как "влюбляться снова и снова". Джонсон сделала репорт поста.

Реклама

Дочь Дуэйна Джонсона со своей возлюбленной

Сколько пара находится в отношениях - точно неизвестно, однако, судя по их соцсетям, влюбленные довольно долго встречаются.

Дочь Дуэйна Джонсона со своей возлюбленной

Отметим, Симона Джонсон - дочь Дуэйна Джонса от первого брака с Дени Гарсия. У актера также есть две дочери от нынешней жены Лорен - Джасмин и Тиана.

Напомним, ранее американская актриса Памела Андерсон рассекретила отношения со старшим на 15 лет коллегой. Артистка уже и успела удивить заявлением об их отношениях сейчас.