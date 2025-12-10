- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 385
- Время на прочтение
- 1 мин
24-летняя дочь Дуэйна Джонсона рассекретила отношения с девушкой — известной реслершей
Симона Джонсон показала их романтические кадры.
Дочь известного голливудского актера Дуэйна "Скалы" Джонсона от первого брака призналась, что больше не одинока, и официально представила свою возлюбленную.
Речь идет о 24-летней Симоне Джонсон, которая в карьере пошла по стопам звездного отца и профессионально занимается реслингом. Оказывается, дочь актера находится в отношениях со своей коллегой. Симона встречается с 26-летней реслершей Татьяной Дюма.
Влюбленные официально рассекретили отношения в Instagram. Сначала Дюма опубликовала ролик, где собрала немало романтических моментов с Симоной, в том числе и их поцелуи. Кадры реслершей подписала, как "влюбляться снова и снова". Джонсон сделала репорт поста.
Сколько пара находится в отношениях - точно неизвестно, однако, судя по их соцсетям, влюбленные довольно долго встречаются.
Отметим, Симона Джонсон - дочь Дуэйна Джонса от первого брака с Дени Гарсия. У актера также есть две дочери от нынешней жены Лорен - Джасмин и Тиана.
