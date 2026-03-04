24-летняя дочь Ольги Сумской рассекретила свои первые отношения: "Живем вместе"

Ольга Сумская с младшей дочерью / © instagram.com/olgasumska

Дочь украинских актеров Ольги Сумской и Виталия Борисюка рассекретила свои первые отношения.

24-летняя Анна Борисюк призналась, что больше не одинока. Она полгода назад начала встречаться с бойфрендом. Отношения пары развиваются довольно быстро, они уже съехались и живут вместе. Как говорит Анна в интервью Oboz.ua их история только начинается, поэтому они привыкают друг к другу. Тем не менее, девушку радует, что возлюбленный разделяет ее ценности и темп жизни.

Имя избранника и фото с ним Анна Борисюк не торопится раскрывать. Девушка делится, что хочет личное держать подальше от публики. Тем не менее, она призналась, что ее возлюбленный не связан с актрисой профессией.

Младшая дочь Ольги Сумской / © instagram.com/olgasumska

"Нет, он не актер. Но пока не хочу много о личном рассказывать - берегу эту свою часть. Мы встречаемся уже полгода, живем вместе - я съехала от родителей. У нас все очень просто, скромно, без пафоса: мы только начали строить совместную жизнь, учимся быть рядом в быту, в планах. При этом мы очень похожи - в ценностях, в темпе", - раскрыла Анна.

Напомним, недавно у младшей дочери Ольги Сумской был день рождения. Актриса поздравляла Анну с важным праздником и на архивных и свежих фото показала, как та изменилась.