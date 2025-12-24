- Дата публикации
24-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес и посветила стройной фигурой
Соня Киперман поделилась довольно пикантным фото.
Старшая дочь певицы Веры Брежневой топлес посветила стройной фигурой.
Пикантное фото 24-летняя Соня Киперман опубликовала в Instagram-stories. На снимке дочь исполнительницы делала селфи в зеркале. Девушка позировала перед объективом фотокамеры топлес, при этом пикантные места скрыла рукой. Соня была одета в шортики, образ дополнила браслетами, а свои белые волосы она собрала в пучок.
На снимке можно разглядеть очень стройную и подтянутую фигуру Сони. Кадр девушка подписывать не стала, а лишь дополнила его смайликом в виде белого сердечка. Однозначно Соня получила множество комментариев в личных сообщениях.
Отметим, Вера Брежнева воспитывает двух дочерей. Старшую Соню исполнительница родила в 2001 году. Отец девушки - бывший гражданский муж артистки Виталий Войченко. Вторая дочь исполнительницы появилась на свет в 2009 году. Певица родила Сару в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом.
Кстати, недавно Вера Брежнева встретилась с младшей дочерью в Париже. Артистка делилась, как проходит их совместный отдых.