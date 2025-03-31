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24-летняя экс-участница "Open Kids" Романовская беременна первенцем: как она выглядит и где живет
Артистка показала редкое фото с возлюбленным, от которого ждет малыша.
Украинская певица Ангелина Романовская, которая начинала свою карьеру в составе группы "Open Kids", объявила о беременности.
24-летняя артистка сообщила о предстоящем пополнении в семье в Instagram. Ангелина опубликовала чувственные кадры с отцом ребенка. Им стал загадочный юноша, с которым певица уже семь лет вместе. Больше подробностей звезда не стала рассказывать.
А о чувствах пары красноречиво рассказывает нежная фотосессия в поле. На изображении Романовская в облегающем белом платье демонстрирует заметно округлый животик, а рядом ее избранник чувственно касается его.
"Каждое сердцебиение рассказывает новую историю", - восхитила подписью снимка певица.
К слову, во время войны Ангелина Романовская поселилась в США. Она почти исчезла из публичной жизни и делится контентом очень редко. Правда, в своем Telegram-канале она делилась, что период эмиграции давался ей с возлюбленным непросто.
"Я часто размышляю о своей жизни и сталкиваюсь с множеством вопросов. Стоило ли переезжать на другой край света, оставшись, казалось бы, никому не нужным со своими мечтами и амбициями? Не потеряла ли я все, что имела в родной стране? Ответ кажется очевидным. Да, я потеряла комфорт, стабильность и чувство безопасности, которое давала мне родная страна. Мне не хватает привычных мест, любимых людей и оставшихся там простых радостей. Но в то же время я отдаю себе отчет, что настоящие потери не всегда измеряются материальными вещами или удобствами", - делилась в прошлом году артистка.
Напомним, недавно певица СолоХа также объявила о беременности. Звезда сделала это на своем концерте.