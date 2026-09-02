24-летняя известная украинская актриса впервые выходит замуж и показала фото из роскошного предложения

Алеся Надеева

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Известная украинская актриса Алеся Надеева, которая играла в сериале «Зворотний напрямок», впервые выходит замуж.

Артистка обручилась со своим возлюбленным, актером Михаилом Дзюбой. Особенный момент в личной жизни пара произошел еще 28 августа, однако только сейчас влюбленные объявили об этом в Instagram.

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Алеся Надеева и Михаил Дзюба

Конечно же, Алеся Надеева уже показала кадры из роскошной помолвки с Михаилом Дзюбой. Мужчна тщательно к этому подготовился. Он выбрал локацию на берегу водоема. Актер украсил место гирляндами, проектором, где транслировались их романтические фотографии, расстелил плед и зажег костер, что придавало особенную атмосферу. Избранник артистки также надел официальный костюм. Наконец, вечером Михаил Дзюба встал на одно колено, достал обручальное кольцо и произнес заветные слова: «Выдешь ли ты за меня замуж?».

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Алеся Надеева и Михаил Дзюба

Алеся Надеева была очень сильно растрогана, что даже не могла сдержать слез. Конечно, актриса ответила согласием.

«28.08.26. Это не любовь. Это несколько больше», — подписала кадры актриса строками из песни ADAM.

Алеся Надеева и Михаил Дзюба

Что известно об отношениях Алеси Надеевой и Михаила Дзюбы

Парочка вместе уже около пяти лет. Однако это не было любовью с первого взгляда, по крайней мере, для актрисы. Они познакомились во время учебы в театральном университете. Сначала между ними завязалась только дружба. Правда, если Олеся не воспринимала Михаила как возлюбленного, то мужчина был иного мнения, поскольку она понравилась ему с первого взгляда.

Алеся Надеева и Михаил Дзюба

Наконец, во время учебы на третьем курсе актер решился позвать избранницу на свидание. Так между ними и завязались отношения. Кстати, разлука во время новогодних праздников помогла паре понять, что это не просто восхищение друг другом, а действительно серьезные чувства, поскольку им было сложно длительное время находиться не вместе.

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Напомним, недавно ирландская актриса Эванна Линч впервые вышла замуж. Звезда «Гарри Поттера» также отыграла необычную свадьбу, дату которой выбирала с астрологом, а вместо кольца у нее был кулон с зубом собаки.

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