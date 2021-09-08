24-летняя Кайли Дженнер подтвердила вторую беременность и показала округлившийся животик

Звезда поделилась трогательными кадрами.

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер, которая недавно вблизи показала свои пышные формы, сообщила фанам радостную весть.

Так, 24-летняя светская львица официально подтвердила, что во второй раз беременна от своего бойфренда, рэпера Трэвиса Скотта. Об этом будущая мама рассказала на странице в Instagram.

Она запостила видео, на котором показала положительный тест на беременность и продемонстрировала маленький округлый животик. Также в ролике фаны увидят счастливого будущего отца с их с Кайли старшей дочкой, трехлетней Сторми Вебстер.

Правда, на каком сроке, а также кого ждут влюбленные — пока держится в тайне.

Напомним, что только недавно в мае Кайли Дженнер в комбезе с декольте мерялась с сестрой Хлое Кардашян стройными талиями. Звездные сестры произвели фурор в Сети.

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