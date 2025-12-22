24-летняя Магучих заинтриговала признанием о свадьбе и обеспокоила своим поступком

Ярослава Магучих

Известная украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих прокомментировала, планирует ли в ближайшее время свадьбу со своим возлюбленным — спортсменом Назаром Степановым.

Несмотря на то, что помолвка пары состоялась еще в ноябре 2023 года, возлюбленные пока так и не заключали брак. Ранее Магучих не скрывала, что все силы были направлены на подготовку к Олимпийским играм-2024 в Париже. Также спортсменка отмечала, что не чувствует моральной готовности праздновать свадьбу во время полномасштабной войны в Украине.

Впрочем, в последнее время тревожным звоночком стало отсутствие совместных фото в соцсетях легкоатлетки. Кроме того, Ярослава почти не говорит о личной жизни. Это лишь подогрело слухи о возможных изменениях в ее отношениях.

Ярослава Магучих и Назар Степанов

На днях же спортсменка дала комментарий для проекта «Утро в большом городе», где журналисты напрямую поинтересовались свадебными планами. Ответ был коротким и с интригой: «Нет, не будет. Следующий вопрос. Это личное, не буду отвечать».

Свидетельствует ли такая реакция о кризисе в отношениях, или только о нежелании выносить личное на публику — легкоатлетка объяснять не стала. В то же время еще в начале этого года у пары, похоже, все было хорошо. Тогда Магучих и Степанов вместе путешествовали по Португалии и делились романтическими фото на фоне океана.