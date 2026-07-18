24-летняя жена Иракли Макацария окончила университет и показалась в образе выпускницы

Иракли Макацария с женой / © instagram.com/maqatsa

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Жена экс-героя шоу «Холостяк», бизнесмена Иракли Макацария, рассекретила новый этап в ее жизни.

24-летняя Лиза Чичуа официально стала выпускницей. Избранница бизнесмена окончила университет. Лиза получала образование в Тбилисском государственном медицинском университете. Она овладевала специальностью врача-стоматолога.

Лиза Чичуа в своем Instagram уже и показалась в образе выпускницы. Она опубликовала кадры, на которых позирует на фоне университета в мантии, с конфедераткой, а в руках жена Иракли держала большой букет белых роз.

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Жена Иракли Макацария / © instagram.com/lizachichuaa

«Одна глава завершена, впереди — целая жизнь, посвященная призванию. Официально выпускница», — прокомментировала свой выпуск из университета избранница бизнесмена.

Жена Иракли Макацария / © instagram.com/lizachichuaa

Отметим, Иракли Макацария и Лиза Чичуа начали встречаться в 2021 году. Уже в июле 2022-го влюбленные сыграли пышную свадьбу в Грузии. Вместе они воспитывают троих детей — 3-летнего Георгия, годовалую Нину и одномесячную Кето.

Напомним, недавно шоумен Александр Педан вместе с дочерью окончил университет. Ведущий уже похвастался их дипломами.

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