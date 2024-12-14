24-летняя жена Остапчука ошеломила фигурой на третий день после родов

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука выписалась из роддома после рождения сына Тимофея.

Перед тем, как в новом статусе вернуться домой блогерша Екатерина Полтавская попозировала в зеркале в ванной своей палаты. Так, в своем фотоблоге она продемонстрировала свой элегантный образ на выписку.

Для особого дня жена Остапчука надела плиссированную мини-юбку, высокие сапоги и оверсайз пиджак, дополнив его поясом. Более того, на кадрах блогерша на третий день после родов продемонстрировала свою фигуру и ошеломила, как быстро она вернулась к предыдущей форме.

Жена Владимира Остапчука после родов / Фото: instagram.com/poka.tya

"Домой. Третий день после родов и кесарева сечения", — написала Екатерина.

Также новоиспеченная мама показалась с маленьким Тимофеем на руках. Крошка спал у нее на руках в белом теплом боди. К слову, жена ведущего перед тем делилась, что из-за напряженного графика Владимира он не смог присутствовать рядом в эти моменты.

Жена Владимира Остапчука с новорожденным сыном / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно Владимир Остапчук с женой показали своего сыночка вблизи и какими были первые минуты его жизни.

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