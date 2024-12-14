24-летняя жена Остапчука ошеломила фигурой на третий день после родов

Новоиспеченная мама рассказала об особом для нее дне.
Жена украинского ведущего Владимира Остапчука выписалась из роддома после рождения сына Тимофея.
Перед тем, как в новом статусе вернуться домой блогерша Екатерина Полтавская попозировала в зеркале в ванной своей палаты. Так, в своем фотоблоге она продемонстрировала свой элегантный образ на выписку.
Для особого дня жена Остапчука надела плиссированную мини-юбку, высокие сапоги и оверсайз пиджак, дополнив его поясом. Более того, на кадрах блогерша на третий день после родов продемонстрировала свою фигуру и ошеломила, как быстро она вернулась к предыдущей форме.
"Домой. Третий день после родов и кесарева сечения", — написала Екатерина.
Также новоиспеченная мама показалась с маленьким Тимофеем на руках. Крошка спал у нее на руках в белом теплом боди. К слову, жена ведущего перед тем делилась, что из-за напряженного графика Владимира он не смог присутствовать рядом в эти моменты.
Напомним, недавно Владимир Остапчук с женой показали своего сыночка вблизи и какими были первые минуты его жизни.
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