24-летняя жена Остапчука ошеломила плоским животиком через месяц после родов

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука ошеломила плоским животиком всего через месяц после родов.

В частности, блогерша Екатерина Полтавская сфотографировалась в бюстгальтере и колготках. На фото избранница шоумена продемонстрировала, как выглядит ее тело после родов. Всего через месяц после рождения малыша у Кати уже плоский животик.

Правда, как призналась блогерша, некоторые последствия беременности она все еще испытывает на своем теле. В частности, у Кати до сих пор болит шов после кесарева сечения, если к нему прикоснуться. Также 24-летняя Полтавская поделилась, что у нее виднеется "желейный" низ живота, тем не менее, кожа после беременности довольно упругая.

Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

"Завтра (10 января – прим. ред.) Тиму месяц и соответственно месяц после родов. Шов до сих пор болит, если прикоснуться. А это, если не врать, низ живота есть и он желейный, но кожа очень упругая", — поделилась блогерша.

Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно супруга Владимира Остапчука рассказывала, как изменились их отношения после рождения сына. Также Екатерина Полтавская поделилась, что делает их брак более счастливым.

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