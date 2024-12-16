24-летняя жена Остапчука раскрыла свой вес и ошеломила, сколько кг потеряла после родов

Екатерина показала свою фигуру в нижнем белье.
Жена украинского ведущего Владимира Остапчука рассекретила параметры незадолго после рождения сына.
Так, на шестой день после родов Екатерина Полтавская показала свою фигуру. В самом лишь нижнем белье Екатерина продемонстрировала плоский и подтянутый животик. Жена шоумена призналась, что за первую неделю во время восстановления ей удалось избавиться от шести килограмм. И уже скоро она сможет добиться показателей на весах, как до беременности.
"Когда забеременела, была 54 кг. Шла рожать – 63 кг. Сейчас я 56,6 кг", — написала Екатерина.
Отметим, что Екатерина Остапчук родила сына Тимофея 10 декабря в одном из частных клиник Киева. Блогерша рожала с помощью кесарева сечения, ведь раньше у нее диагностировали патологию – две матки. После выписывания возлюбленная звезды делилась, что переживала не самые легкие периоды. В частности, ей трудно было адаптироваться к новому статусу.
Правда, значительно облегчать рутину новоиспеченной маме помогают родные. Так, Екатерина Остапчук рассказала, что ее муж отлично справляется с родительскими обязанностями. А недавно к ним в гости также пришла мама ведущего. Блогерша показала, чем именно свекровь облегчает им жизнь.
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