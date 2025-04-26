24-летняя жена Остапчука разнесла его бывшую и шокировала заявлением о ее прошлом: "Сожгла авто"

Екатерина Полтавская и Кристина Горняк

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Жена украинского ведущего Владимира Остапчука продолжила публичный скандал с его экс-женой, нотариусом Кристиной Горняк.

Блогерша Екатерина Полтавская поделилась мнением, что ее муж разошелся с бывшей из-за ее ультиматума. Она утверждает, что Кристина требовала у ведущего выбрать между ней и детьми.

"На что способен человек, ставящий ультиматум своему мужу: "Выбирай: или я, или твои дети от предыдущего брака". Потому что ей надоели скандалы из-за того, что он борется за право видеться с детьми, а когда он шлет ее н*х*й через этот ультиматум и то, что узнал правду о ней, она записывает это на видео и шантажирует им?" — написала Екатерина в своем Telegram-канале.

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Сообщение жены Владимира Остапчука

Кроме того, 24-летняя жена Владимира, опираясь на собственные источники, намекнула, что Горняк имеет много черных пятен в репутации. В частности, упрекнула ее за втягивание в схемы и романы с мужчинами под санкциями и коррупционерами. Более того, Екатерина шокировала, что нотариус в свое время была любовницей, за что впоследствии ей отомстила жена того мужчины сожжением авто.

"Переходим к правде, которую он узнал? Или Кристина Викторовна смело не боится ни жены Дениса, ни разоблачения нотариальной помощи господину Чер****, ни того факта, что была с Пот******, ни того, как она поступила со своим женихом, ни того, как поступила с подругой. Кстати, о своем первом женихе и открытии нотариальной конторы эта искренняя и успешная женщина рассказывала вам? Кстати, чем занимается твой новый мужчина, дающий тебе роскошную жизнь? Надеюсь, что чистым бизнесом! А еще надеюсь, что он не женат, как один из твоих бывших, из-за чего его жена сожгла твой автомобиль", — ошеломила юзеров блогерша.

Сообщение жены Владимира Остапчука

В результате блогерша отметила, что не поднимала бы этот скандал, если бы Кристина "не пыталась разрушать" ее жизнь. Жена Остапчука признается, что ее возмущает, как она обвиняет звезду и использует его для манипуляции.

"И никому бы, мне точно, не вср*лось бы это все, если бы ты просто жила свою жизнь, а не пыталась разрушить мою. Я понимаю, что обидно, что не удалось нагнуть еще одного, но в чем моя вина? Жду иска в суд. В качестве свидетелей вызовем твою подругу, твою помощницу бывшую и твоего бывшего жениха, если он уехал из Москвы, конечно", — написала Екатерина.

Напомним, недавно Екатерина Остапчук рассказала о разделе имущества мужа с его бывшей Кристиной Горняк и о каких условиях они договорились.