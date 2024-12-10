24-летняя жена Остапчука родила первенца и показала первое фото новорожденного

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука, блогер и бизнесвумен Екатерина впервые стала мамой.

Сегодня, 10 декабря, у супругов родился сын. Мальчика назвали Тимофеем. Об этом Остапчуки сообщили в фотоблоге. Пара опубликовала милое фото, как они держат новорожденную кроху за ножки. Правда, пока что лицо маленького Тимофея они скрывают.

Владимир Остапчук с новорожденным сыном и женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук с новорожденным сыном и женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"10.12.2024. Остапчук Тимофей", — лаконично написали супруги.

Владимир Остапчук с новорожденным сыном и женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Между тем в комментариях пользователи активно поздравляют новоиспеченных родителей с рождением малыша, желая ему здоровья, счастья и мира.

Отметим, от бывшего брака у Владимира Остапчука также есть двое детей – сын и дочь. Во время войны старшие дети ведущего проживают с мамой Еленой Войченко, экс-женой знаменитости, за границей. Раньше супруги признавались, что Эван и Эмилия уже знали о рождении у них братика, чему были очень счастливы.

Напомним, ранее Владимир и Екатерина Остапчуки рассказывали, что усердно готовились к пополнению в семье. В частности, посещали врачей и проходили все необходимые обследования. И в результате добиться своей мечты им удалось сразу.

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