24-летняя жена Остапчука впервые показала лицо крошечного сына – ее копии

Украинский ведущий Владимир Остапчук с женой Екатериной перестали скрывать лицо новорожденного сына Тимофея.

Так, на следующий день после родов Екатерина опубликовала ряд новых снимков из роддома. В частности, впервые публично засветила лицо новорожденного сынишки. На изображениях маленький Тимофей лежит на руках звездного папы и сладко спит в кроватке.

Также фотограф заснял первые минуты жизни сына Остапчуков. Так, блогерша показала, как Тимофей впервые заплакал после кесарева сечения у нее на руках. К слову, она считает, что кроха похож больше на нее.

Владимир Остапчук с женой и их новорожденным сыном / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук с женой и их новорожденным сыном / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук с женой и их новорожденным сыном / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук с женой и их новорожденным сыном / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Уже вскоре пара сделала совместное фото с малышом и порадовалась новому статусу. Так, Владимир стал многодетным отцом, а Екатерина – впервые наслаждается статусом мамы. По словам жены шоумена, сейчас она находится в максимально приподнятом состоянии. И даже больше не обращает внимания на то, что ее раздражало раньше.

"Знакомьтесь, Тим. Я знала, что после родов гормоны очень влияют на организм, но чтобы настолько. Каждый раз, когда смотрю на него, у меня внутри будто что-то расцветает. Меня даже прекратило раздражать в муже то, что всегда раздражало. Например, то, что он громко разговаривает. Я вроде бы стала самым хорошим человеком в мире: такая, знаете, блаженная", - поделилась впечатлениями от первых дней материнства Екатерина.

Владимир Остапчук с женой и их новорожденным сыном / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук с женой и их новорожденным сыном / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук с женой и их новорожденным сыном / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, недавно Екатерина Остапчук ошеломила ценой за свои роды и призналась, какая патология не позволила ей рожать самостоятельно.

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