24-летняя звезда "Русалочки" Холли Бейли разошлась с известным рэпером после трех лет отношений

Звезда фильма "Русалочка", американская актриса Холли Бейли разорвала отношения с рэпером DDG.

Пара была в отношениях три года, а 10 месяцев назад у них родился сын. О конце романа в сторис сообщил DDG. Рэпер обратился к поклонникам и признался, что они с Голли разошлись из-за разных взглядов на жизнь. Однако музыкант объяснил, что они продолжают быть друзьями и заботиться об общем малыше.

Холли Бейли и DDG

"Уважаемые друзья и поклонники, после долгих раздумий и душевных разговоров, мы с Холли решили пойти разными путями. Это решение было нелегким, но мы считаем, что это лучший будущий путь для нас обоих. Я ценю время, которое мы провели вместе и любовь, которую мы делили. Несмотря на перемены в наших отношениях, наша любовь друг к другу остается глубокой и настоящей. Мы все еще лучшие друзья и обожаем друг друга. Поскольку мы сосредотачиваемся на наших отдельных историях и роли родителей, мы ценим связь, которую мы построили, и прекрасные моменты, которые мы имели. В этот период просим о понимании и поддержке. Спасибо за вашу любовь и воодушевление", - написал DDG.

Напомним, недавно писатель Сергей Жадан после громкого разрыва с певицей Кристиной Соловий неожиданно обратился к ней в Сети.

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