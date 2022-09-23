24-летнюю звезду сериала "Ривердейл" приговорили к пожизненному заключению из-за убийства матери

Известный канадский актер Райан Грэнтхем был приговорен к пожизненному заключению за убийство собственной матери.

Канадский актер Райан Грэнтхем, известный по роли Джеффри Августина в сериале "Ривердейл" был приговорен к пожизненному заключению из-за убийства своей матери Барбары Уэйт.

Заседание по этому делу состоялось в прошлую среду, 21 сентября, в Верховном суде Британской Колумбии, Канада. Как известно, Грэнтхем полгода назад признал себя виновным в смерти своей матери. Убийство произошло в 2020 году, пишет TMZ.

Райан Грентем в сериале "Ривердейл"

По словам прокуроров, Грэнтхем выстрелил своей матери в затылок, когда она играла дома на фортепиано. В суде артист рассказал, как совершил убийство, и даже показал видеоролик, снятый через несколько часов после убийства, в котором он признается в убийстве и показывает мертвое тело своей матери.

На следующий день после убийства матери он снабдил свою машину оружием, боеприпасами, коктейлями Молотова и указаниями в коттедж Ридо, где жил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Райан Грентем в подростковом возрасте

Расследующие это дело детективы говорят, что позже Грэнтхем признался, что пытался убить Трюдо, и написал о своей цели в журнале.

Согласно условиям приговора, Грэнтхем не будет иметь права на условно-досрочное освобождение в течение первых 14 лет тюрьмы.

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