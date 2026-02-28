- Дата публикации
25-летней известной украинской певице удалили опухоль: в каком она состоянии после операции
Артистка еще в начале февраля сообщила, что у нее обнаружили новообразование в груди, которое быстро увеличивалось.
Известная украинская певица и блогерша Даша Майорова сообщила, что ей удалили опухоль.
Еще в начале февраля 25-летняя исполнительница призналась, что в ее груди обнаружили новообразование. Хотя опухоль была доброкачественной, однако врачи настойчиво советовали ее удалить, поскольку она стремительно увеличивалась. Поэтому, артистка перенесла операцию и избавилась от новообразования.
"Опухоль ликвидирована, я могу дальше орать, стрессовать и снимать 70 клипов в день", - говорит певица.
Даша Майорова также обратилась к подписчикам с важным советом. Артистка призвала не пренебрегать своим здоровьем, а регулярно проверять организм у врачей, поскольку в стрессовых условиях, в которых на фоне войны приходится жить украинцам, могут быстро развиваться серьезные болезни.
"Что могу посоветовать: раз в год делайте УЗИ груди, да и вообще полный чекап. В наших стрессовых реалиях я бы каждый день просвечивалась с ног до головы. На день рождения приобрету аппарат УЗИ. Парни, вас тоже это касается", - призвала артистка.
