25-летней известной украинской певице удалили опухоль: в каком она состоянии после операции

Даша Майорова / © instagram.com/dashatm19

Известная украинская певица и блогерша Даша Майорова сообщила, что ей удалили опухоль.

Еще в начале февраля 25-летняя исполнительница призналась, что в ее груди обнаружили новообразование. Хотя опухоль была доброкачественной, однако врачи настойчиво советовали ее удалить, поскольку она стремительно увеличивалась. Поэтому, артистка перенесла операцию и избавилась от новообразования.

"Опухоль ликвидирована, я могу дальше орать, стрессовать и снимать 70 клипов в день", - говорит певица.

Даша Майорова в больнице / © instagram.com/dashatm19

Даша Майорова также обратилась к подписчикам с важным советом. Артистка призвала не пренебрегать своим здоровьем, а регулярно проверять организм у врачей, поскольку в стрессовых условиях, в которых на фоне войны приходится жить украинцам, могут быстро развиваться серьезные болезни.

"Что могу посоветовать: раз в год делайте УЗИ груди, да и вообще полный чекап. В наших стрессовых реалиях я бы каждый день просвечивалась с ног до головы. На день рождения приобрету аппарат УЗИ. Парни, вас тоже это касается", - призвала артистка.

Даша Майорова в больнице / © instagram.com/dashatm19

