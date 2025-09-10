25-летней жене Владимира Остапчука будут делать операцию

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk

Жене украинского ведущего Владимира Остапчука будут делать операцию.

Об этом 25-летняя блогерша Екатерина Полтавская рассказала в Instagram-stories. Хирургическое вмешательство не является запланированным и состоится оно завтра, 11 сентября. В подробности избранница шоумена вникать не стала и не объяснила, почему ей будут делать операцию. Однако Екатерина заверила, что это не пластика, ведь ничего в своем внешнем виде она не собирается менять.

"У меня завтра запланирована незапланированная операция. Это не пластика, если что. Внешность менять не планирую", - поделилась блогерша.

Жена Владимира Остапчука

Также Екатерина Полтавская предупредила подписчиков, что некоторое время не будет появляться в соцсетях. Правда, блогерша отметила, что может делиться подробностями о своем состоянии в Telegram-канале.

