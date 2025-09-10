- Дата публикации
25-летней жене Владимира Остапчука будут делать операцию
У Екатерины Полтавской состоится незапланированное хирургическое вмешательство.
Жене украинского ведущего Владимира Остапчука будут делать операцию.
Об этом 25-летняя блогерша Екатерина Полтавская рассказала в Instagram-stories. Хирургическое вмешательство не является запланированным и состоится оно завтра, 11 сентября. В подробности избранница шоумена вникать не стала и не объяснила, почему ей будут делать операцию. Однако Екатерина заверила, что это не пластика, ведь ничего в своем внешнем виде она не собирается менять.
"У меня завтра запланирована незапланированная операция. Это не пластика, если что. Внешность менять не планирую", - поделилась блогерша.
Также Екатерина Полтавская предупредила подписчиков, что некоторое время не будет появляться в соцсетях. Правда, блогерша отметила, что может делиться подробностями о своем состоянии в Telegram-канале.
