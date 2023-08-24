25-летний муж Анны Тринчер купил три квартиры в Киеве и рассекретил их немалую стоимость

Муж певицы и актрисы Анны Тринчер – Александр Волошин – поделился, что приобрел три квартиры в Киеве.

Блогер рассказал, что одну квартиру за 80 тысяч долларов он купил три года назад, а две другие за 180 тысяч долларов – два. Правда, ключи Волошин получил только сейчас, ведь из-за полномасштабной войны процесс сдачи задержался.

Александр Волошин купил три квартиры / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Жить в квартирах блогер не собирается. Одну из них Александр планирует продать с наценкой, а вот две другие – сдавать в аренду. Таким образом, по словам блогера, у него будет пассивный доход. Но на этом Волошин не собирается останавливаться. Блогер планирует еще покупать недвижимость.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"И вот мне 25 лет, я покупаю три квартиры в Киеве и понимаю, что это только начало. Одна квартира у меня уже сдается, приносит пассивно 15 тысяч грн в месяц. На днях я получил две квартиры, которые обошлись в 180 тысяч долларов. Одну из них я продам и заработаю 25-30 тысяч долларов сверху! Одну оставлю, сделаю ремонт и буду сдавать, ориентировочно за 900-1000 долларов в месяц. За пол года мы сделаем ремонт и мой пассивный доход увеличится до 50 тысяч грн в месяц лет. К 30 годам я хочу купить много недвижимости и выйти на доход в 50 тысяч долларов в месяц", — поделился блогер.

А вот жить в своей квартире Александр Волошин не торопится и продолжает арендовать дом. Блогер объясняет это тем, что не собирается привязываться к определенному месту.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, недавно Анна Тринчер поделилась, что у их с мужем отношениях возникли проблемы. По совету психолога пара разъехалась и решила пока пожить отдельно.

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