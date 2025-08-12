25-летний певец Wellboy высказался о мобилизации и готов ли пойти воевать: "Достиг этого возраста"

Wellboy

Украинский певец Антон Вельбой, он же Wellboy, высказался о своей готовности вступить в ряды ВСУ.

В начале июня певцу исполнилось 25 лет. Так что теперь он достиг призывного возраста и может быть мобилизован. На это Антон реагирует довольно спокойно. В комментарии oboz.ua он говорит, что не имеет бронирования, поэтому в случае такой необходимости не будет уклоняться от службы и будет действовать в рамках закона.

"Пока повесток не получал, и на улице меня не останавливали. Только недавно достиг этого возраста. Если же мне вручат повестку или остановят для проверки, я, конечно, буду выполнять все требования действующего законодательства", — отметил звезда.

Wellboy / © instagram.com/a.wellboy

Wellboy добавил, что пока не проходил никаких военных подготовок, как это делали некоторые его коллеги ранее. Вместо этого он пока только жалуется на свою физическую форму.

"Военную подготовку пока не проходил, многие делают это для себя, но я еще не успел. К тому же сейчас немного поправился, стал как тефтель", — с юмором ответил певец.

Напомним, ранее Wellboy переживал сложный период своей жизни. В частности, сначала он попал в конфликт с военным в Киеве, после чего начали распространяться слухи о злоупотреблении наркотическими веществами. Эту информацию артист подтвердил и заявил, что действительно проходил лечение в реабилитационном центре. Впрочем, через время признался, что это, к сожалению, не помогло. Более того, на этом фоне у него возник ряд болезней.