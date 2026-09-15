25-летний сын Брэда Питта официально отрекся от его фамилии и принял сторону матери Джоли

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Реклама

Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта — Мэддокс — официально изменил свою фамилию.

Теперь в юридических документах 25-летний парень значится как Мэддокс Чиван Джоли, без фамилии своего отца, которую носил с рождения. Как сообщает People со ссылкой на публичные судебные документы, соответствующее решение принял судья Высшего суда округа Лос-Анджелес 14 сентября. Запрос на смену имени Мэддокс подал еще 28 мая.

Реклама

Это решение не стало совсем неожиданным. Еще в феврале Мэддокс представился как Мэддокс Джоли в титрах фильма «Кутюр», где работал ассистентом режиссера. Ленту снимала его мать Анджелина Джоли, также исполнившая в ней главную роль.

Реклама

К слову, Мэддокс стал не первым ребенком бывших супругов, который дистанцировался от фамилии Питта. В августе 2024 года юридически сменила имя их дочь Шайло. С тех пор она официально так же носит фамилию Джоли.

Анджелина Джоли с детьми / © Associated Press

Также от фамилии отца отказывается Вивьен. В программе бродвейской постановки «Чужие», над которой она работала вместе с мамой, девушка была указана как Вивьен Джоли. В июле она подала соответствующее ходатайство в суд, объяснив решение личными причинами. Рассмотрение ее заявления запланировано на ноябрь.

Еще одна дочь пары, Захара, в июне подала документы на официальное изменение фамилии. Несколько недель до этого, во время выпускной церемонии колледжа, ее объявили со сцены как Захару Марли Джоли, хотя в официальной программе она была записана как Джоли-Питт. Слушание по поводу ее заявления должно состояться 28 сентября.

Анджелина Джоли с детьми / © Associated Press

Меддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивьен — шесть детей Анджелины Джоли и Брэда Питта. Бывшие супруги разошлись в 2016 году, а официально завершили процесс развода только в декабре 2024-го.

Реклама

Смена фамилии Мэддокса произошла почти ровно через десять лет после инцидента на частном самолете, который стал одним из ключевых моментов в разрыве пары. В сентябре 2016 года сообщалось о конфликте между Питтом и одним из его детей во время полета.

После этого Джоли подала на развод. Впоследствии расследование в отношении Питта завершили без выводов о возможном жестоком обращении с детьми. Однако недавно человек из окружения актера заявил, что между ним и детьми сейчас почти нет общения. В то же время, источник, близкий к Джоли, призывал уважать решение детей и не делать публичных выводов о причинах их поступков.

Напомним, в начале сентября Брэд Питт заинтриговал женитьбой на младшей на 26 лет возлюбленной. Одной фразой он спровоцировал шквал слухов.

Новости партнеров

Новости партнеров