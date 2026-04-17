25-летняя блогерша-миллионница родила первенца и показала первые фото с малышом

Анастасия Маркив

Украинская блогерша-миллионница и актриса Анастасия Маркив впервые стала мамой.

Радостную новость звезда Сети рассекретила в Instagram. Знаменитость опубликовала трогательную фотографию, на которой она изображена во Львовском областном клиническом перинатальном центре. На груди у счастливой мамочки лежал ее малыш.

Анастасия Маркив родила ребенка 16 апреля. Блогерша стала мамой мальчика. Имени сынишки знаменитость пока не раскрывает. Также знаменитость не показывает лицо малыша, а на фото скрыла его смайликом в виде белого сердечка.

Анастасия Маркив с сыном

Никаких комментариев о пополнении в семье Анастасия не делала. Зато блогерша в комментариях под постом, где она рассекретила рождение сына, собрала украинский шоу-бизнес. Звезды активно поздравляли Маркив с пополнением в семье.

С началом новой жизни! (актриса Ксения Мишина)

Поздравляем! Это счастье! (певица Светлана Тарабарова)

Поздравляю! (блогер Николас Карма)

Напомним, 17 апреля о пополнении в семье объявила известная певица Алина Гросу. Исполнительница тоже впервые стала мамой и показала фото с новорожденным сыном.