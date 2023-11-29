25-летняя девушка Ди Каприо снялась топлесс для известного глянца и сверкнула стройным телом

Девушка 48-летнего актера Леонардо Ди Каприо, итальянская модель Виттория Черетти, полностью обнажилась ради соблазнительных снимков в глянце.

Так, для нового выпуска известное издание пригласило девушку Ди Каприо украсить обложку их журнала. В дерзкой фотосессии модель появилась сначала в одежде, а потом – вообще без нее.

Виттория Черетти / Фото: instagram.com/vittoria

В кадре Черетти выглядит вполне естественно. На ее лице нет макияжа. Иногда даже можно заметить веснушки.

Виттория Черетти / Фото: instagram.com/vittoria

Виттория Черетти / Фото: instagram.com/vittoria

Свежими снимками Виттория поделилась на своей странице в Instagram.

Отметим, итальянская модель очень успешна. За ее плечами уже много выходов на мировые подиумы. В частности, она появлялась на показах Chanel и Versace. Также она украшала такие известные модные глянцы, как Vogue и Harper's Bazaar.

Виттория Черетти / Фото: instagram.com/vittoria

К слову, Виттория Черетти только недавно начала встречаться с Леонардо Ди Каприо. Впрочем, пара нигде не афишировала свои отношения. Впервые иностранные папарацци застали их за страстными поцелуями на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе. К тому же в Сети ходят слухи, что День благодарения пара провела совместно с семьей новой девушки Ди Каприо.

Виттория Черетти / Фото: instagram.com/vittoria

Напомним, недавно своей фигурой похвасталась 50-летняя звезда сериала "Все женщины - ведьмы". Алисса Милано запостила фото без макияжа в купальнике.

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