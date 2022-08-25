25-летняя дочь Мадонны оголила грудь и станцевала на кладбище в дебютном клипе

Лурдес Леон представила свою первую песню в стиле трип-хоп под псевдонимом Lolahol.

Дочь Мадонны от бойфренда Карлоса Леона, Лурдес Леон, решила пойти по стопам матери и стать певицей. Для своей музыкальной карьеры она выбрала псевдоним Lolahol.

Молодая исполнительница дебютировала с клипом на песню Lock&Key. Первая работа Лурдес получилась очень откровенной, ведь девушка предстала перед камерами с обнаженной грудью, а также показала ягодицы в шпагате на берегу моря. Не обошлось и без мистики – Лурдес везла гроб на крыше авто и танцевала с парнем на кладбище.

Поклонники отметили, что стиль Lolahol очень похож на стиль Мадонны. Вероятно, дочь многому научилась у своей звездной мамочки.

Премьера же музыкального клипа от Lolahol стала неожиданностью, ведь до этого дочь поп-дивы уверяла, что не планирует связывать жизнь со сценой.

Напомним, что Мадонна, несмотря на свой возраст, до сих пор умеет удивлять публику своими выходками. Недавно на праздновании своего 64-го дня рождения певица страстно поцеловалась с двумя женщинами.

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