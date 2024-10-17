25-летняя известная украинская актриса впервые вышла замуж и показала своего мужа

Артистка официально заключила брак с возлюбленным почти через два года после предложения.

Украинская актриса, а сейчас бизнесвумен Мила Сивацкая поделилась с поклонниками радостной новостью.

Знаменитость в Instagram сообщила, что вышла замуж за своего возлюбленного Сергея. О замужестве артистка объявила довольно интересным способом. Она отметила, что теперь Мила Сивацкая ее псевдоним. Тем самым знаменитость объявила, что вышла замуж за возлюбленного и официально взяла его фамилию.

"Теплый факт: Мила Сивацкая теперь мой официальный псевдоним", — поделилась актриса.

В фотоблоге артистка также успела поделиться редким фото с Сергеем. На снимке пара улыбалась друг другу и прижималась лицом в поисках поцелуя.

Милая Сивацкая с мужем / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

К слову, для Милы Сивацкой – это первое замужество. Когда именно пара официально стала мужем и женой – точно неизвестно. Впрочем, похоже, они только заключили брак в ЗАГСе, а свадьбу отыграют вскоре.

Отметим, пара уже довольно долго находится в отношениях. Хотя подробностями из личной жизни Мила Сивацкая крайне редко делится, но важные моменты все же рассказывает, в частности, о том, как возлюбленный сделал ей предложение. Произошло это в новогоднюю ночь на 2023 год.

Напомним, недавно участница "Голосу країни-12" Инесса Грицаенко вышла замуж. Певица также впервые показала своего мужа.

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