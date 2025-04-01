25-летняя известная украинская певица впервые стала мамой и показала новорожденную дочь

Инесса Грицаенко

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Финалистка проекта “Голос країни-12” и бывшая солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко впервые стала мамой.

Исполнительница объявила о пополнении в семье в своем Instagram. 25-летняя артистка стала мамой еще 31 марта. В одном из роддомов Киева Инесса родила дочь. Певица уже успела показать первые кадры с новорожденной. Исполнительница опубликовала фото, на котором она лежала в постели, а рядом с ней спала дочь. Имя первенца артистка пока что скрывает.

“31.03.2025! Наша самая большая любовь! Спасибо, что выбрала нас!” — подписала снимок исполнительница.

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Инесса Грицаенко с дочерью

Инесса Грицаенко также поделилась кадрами с мужем. Певица сняла на видео, как ее возлюбленный осторожно убаюкивал дочь на руках.

Муж Инессы Грицаенко с их дочерью

Подписчики исполнительницы уже успели написать ей немало комментариев, где поздравили с рождением первенца. Артистке желали наслаждаться материнством и безграничного счастья ее семье.

Поздравляю вас! Счастье молодым родителям и дочери!

Поздравляю вашу семью с пополнением! Пусть растет здоровая и счастливая! И мамочке быстрого восстановления и сил!

Поздравляю вас с рождением дочери! Пусть растет здоровенькая вам на радость! Божьей опеки вам и вашей семье!

Напомним, недавно стендаперша Алла Волкова объявила, что родила первенца. Юмористка уже показала первое фото с малышом.