25-летняя солистка "ВИА Гры" в бикини взбудоражила воображение пышным бюстом и осиной талией

Ксения Попова поделилась соблазнительным кадром.
Солистка обновленного состава популярной группы "ВИА Гра" Ксения Попова не упустила возможности и порадовала фанатов фото в купальнике.
Так, на своей странице в Instagram 25-летняя артистка опубликовала снимок, где позировала перед зеркалом в джинсах и зеленом бикини. Исполнительница расстегнула ширинку, посветив плоским прокачанным животом и осиной талией. Также красавица похвасталась пышным бюстом.
Публикация не на шутку взбудоражила воображение юзеров. В частности, пользователи оценили бюст певицы.
- Роскошные
- Ого, какие ксенечки
- Настоящий виагровский бюст
- Слишком огненно
- Ого, уровень
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