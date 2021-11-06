25-летняя солистка "ВИА Гры" в бикини взбудоражила воображение пышным бюстом и осиной талией

25-летняя солистка "ВИА Гры" в бикини взбудоражила воображение пышным бюстом и осиной талией

Ксения Попова поделилась соблазнительным кадром.

Солистка обновленного состава популярной группы "ВИА Гра" Ксения Попова не упустила возможности и порадовала фанатов фото в купальнике.

Так, на своей странице в Instagram 25-летняя артистка опубликовала снимок, где позировала перед зеркалом в джинсах и зеленом бикини. Исполнительница расстегнула ширинку, посветив плоским прокачанным животом и осиной талией. Также красавица похвасталась пышным бюстом.

Ксения Попова в бикини / instagram.com/xseniyapopova

Публикация не на шутку взбудоражила воображение юзеров. В частности, пользователи оценили бюст певицы.

Роскошные

Ого, какие ксенечки

Настоящий виагровский бюст

Слишком огненно

Ого, уровень

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