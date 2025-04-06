25-летняя украинская известная певица выписалась из роддома и показала сюрприз от мужа

Инесса Грицаенко

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Финалистка проекта "Голос країни-12" и бывшая солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко, которая недавно родила первенца, выписалась из роддома.

В своем фотоблоге Инесса поделилась трогательными кадрами особого момента. К ней с крохой, кроме мужа, также пришли самые близкие и друзья. Среди них и возлюбленная певца Сергея Танчинца, пиарщица Юлиана Корецкая. Поздравить подругу с рождением дочки она пришла с двумя пышными букетами цветов.

Инесса Грицаенко выписалась с роддома

Инесса Грицаенко выписалась с роддома

На изображениях также заметно и мужа Грицаенко, которого она тщательно скрывает от публики. К слову, возлюбленный артистки заранее приготовился к возвращению жены с новорожденной. Поэтому организовал им сюрприз, украсив комнату шариками.

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Инесса Грицаенко

Инесса Грицаенко выписалась с роддома

В свою очередь, счастливая певица наделала первых с крохой фото в доме. Однако лицо дочери Инесса показывать не стала. Вместо этого восхитила встречей домашнего любимца с новорожденной и рассказала о новых материнских чувствах.

"Вот это так встреча. Наконец-то мы дома. Пытаемся привыкнуть к новому графику, которого пока нет, и насладиться каждым моментом и секундой рядом с нашей принцессой. Спасибо всем за поздравления", — написала звезда.

Инесса Грицаенко с дочерью

Инесса Грицаенко с семьей

Напомним, недавно рэпер Эминем впервые стал дедушкой. Его дочь показала внука на милых фото.