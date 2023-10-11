25-летняя внучка Нины Матвиенко шокировала сходством с ней и поделилась воспоминаниями: "Никогда не была бабушкой"

Старшая внучка легендарной певицы Нины Матвиенко, дочь Тони Матвиенко Ульяна поделилась трогательными воспоминаниями о своей бабушке.

На странице в Instagram 25-летняя Ульяна разместила фото вместе с покойной Ниной Митрофановной и призналась, что в памяти ее внучки артистка навсегда останется молодой, живой и жизнерадостной:

"Кто знал – она никогда не была бабушкой, она была Ниной и, вопреки всем, она останется Ниной для меня. Не бабушкой: молодой, оживленной, веселой, упрямой, которая сломала мне руку, которая готовила мне сырники с изюмом, которая заливала мои цветы в комнате, которая стирала белые вещи с черным и не признавалась, которая поливала каждое утро двор и протирала пол дома, которая ругала за грязную посуду, хотя она была вымыта со вчера, которая любила вопреки всем уловкам и упрямству моим.И мы любим. Скучаем очень", – написала Ульяна.

Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/8.23.88

Девушка также рассказала, что ее бабушка никогда не боялась экспериментов и поддерживала внучку в смелых идеях:

"Залечи и залюби. Всегда не против селфи в туалете, всегда не против новых экспериментов, всегда не против быть собой, всегда не против узнать новое, всегда не против рассказать или доказать, всегда не прочь научить или поучить. Всегда быть собой и не изменять своему! - Нина Матвиенко Митрофановна (даже Т9 исправил погрешность, сквозь слезы, в фамилии)", – написала Ульяна.

Кроме того, Ульяна поделилась снимком, на котором сравнила себя и Нину Матвиенко на архивном фото в молодости. Стоит отметить, что бабушка и внучка очень похожи между собой.

Нина Матвиенко и Ульяна Матвиенко / Фото: instagram.com/8.23.88

Напомним, что Нина Матвиенко внезапно умерла 8 октября — за несколько дней до того, как ей должно было исполниться 76 лет. Прощание с легендой проходит сегодня, 11 октября в Национальной Филармонии Украины. Похоронят легендарную певицу в Киеве на Зверинецком кладбище. Прощальная церемония состоится в 14.30.

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