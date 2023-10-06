25-летняя жена Романа Сасанчина призналась, планируют ли они второго ребенка

Жена победителя проектов "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина, блоггер Иванна поделилась, хочет ли пара второго ребенка.

В своих соцсетях девушка часто затрагивает откровенные темы вместе со своими подписчиками и делится подробностями личной жизни. Да, Иванна вспомнила, какой она была во время беременности, и призналась, что скучает по этому ощущению.

"В последнее время мне попадается много беременных в сторож. Такая ностальгия пробила за животиком", — поделилась жена певца.

Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Глядя на других беременных девушек, у Иванны также возникло мнение о том, чтобы стать мамой во второй раз. К тому же, судя по словам девушки, они с Романов уже обсуждали этот вопрос и певец ответил, какому полу ребенка хотел бы следующим.

"Может действительно пора за второй куклой? Кстати, Роман хочет, чтобы второй ребенок тоже была девочка", — призналась Иванна.

Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Напомним, что Роман Сасанчин и его избранница поженились в декабре 2021 года. А уже через несколько недель у молодых супругов родилась дочь, которую они назвали Элизабет.

Недавно певец показал, как обустроил квартиру в Киеве, которую выиграл в "Голосе стран".

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