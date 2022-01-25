26-летнего сына звезды "Убить Билла" Мэдсена нашли застреленным на Гавайях

По предварительной версии парень покончил с собой.

Сын голливудского актера, звезды ленты "Убить Билла" Майкла Мэдсена и крестник режиссера Квентина Тарантино Хадсон Мэдсен скончался.

26-летний парень был найден застреленным на Гавайях, на острове Оаху. Как передает издание The Sun, по предварительной версии Хадсон покончил с собой. Пресс-секретарь Департамента судебно-медицинской экспертизы в Гонолулу подтвердила, что Хадсон покончил с собой, однако его семья с официальным заявлением еще не выступила.

Майкл Мэдсен (второй слева) с сыном Гадсоном (первый слева) / Getty Images

"Я могу подтвердить, что 26-летний Хадсон Ли Мэдсен скончался от огнестрельного ранения в голову во время подозрения на самоубийство", — сказала сотрудница ведомства.

Согласно данным в профиле Facebook, Хадсон Мэдсен жил в Вахиаве, Гавайи, со своей женой Карли. Судя по фотографиям, Хадсон служил в армии США и размещал в своих соцсетях фотографии, сделанные в Афганистане.

Гадсон Мэдсен с женой Карли

Гадсон Мэдсен

Отметим, что Майкл Мэдсен, кроме работы с Тарантино, известен своими ролями в таких популярных фильмах, как "Умри, но не сейчас", "Город грехов", "Тельма и Луиза" и "Донни Браско".

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