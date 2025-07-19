26-летний рэпер OTOY объявил о предстоящей свадьбе прямо со сцены: кто его невеста

OTOY / © instagram.com/otoysounds

Реклама

Украинский рэпер OTOY удивил своих фанов неожиданной новостью — артист сообщил, что совсем скоро изменит свой семейный статус.

Исполнитель лаконично заявил о своей будущей женитьбе прямо с главной сцены масштабного музыкального фестиваля Atlas Festival, который стартовал в Киеве 18 июля. Во время выступления OTOY исполнил ряд своих популярных треков и запремьерил новый хит "Пекло". И одновременно с тем сообщил фанам о "сюрпризе", который ранее нигде не разглашал — он скоро будет в новом статусе женатого.

OTOY и Мария Гаврилюк / © instagram.com/otoysounds

К слову, избранницей OTOY является старшая на несколько лет бизнесвумен Мария Гаврилюк. Девушка является соучредителем одного из самых известных украинских брендов одежды, украшений и аксессуаров. Интересно, что пара начала афишировать роман только в начале этого года, а сколько они времени вместе на самом деле — неизвестно. Несмотря на такую сдержанность в комментариях об отношениях, возлюбленные не скрывают симпатии друг к другу в Сети. Они время от времени публикуют совместные фото и поздравляют с днем рождения.

Реклама

Напомним, недавно дочь певицы Оли Поляковой вышла замуж за иностранца. 20-летняя Маша вскоре после росписи ответила на волну слухов и призналась, беременна ли она.