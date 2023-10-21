26-летний внебрачный сын Шварценеггера шокировал сходством с отцом и показал огромные бицепсы

Внебрачный сын американского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэн поделился своими новыми фото из спортзала.

Как известно, 26-летний Баэн пошел по пути своего легендарного отца. Парень активно занимается спортом и является профессиональным культуристом. На снимках, которые Джозеф разместил в Instagram, он предстает в темно-серых шортах и демонстрирует свое прокачанное тело. Следует отметить, что сын Шварценеггера очень похож на него не только внешне, но и телосложением.

Сын Арнольда Шварценеггера (слева) / Фото: instagram.com/joebaena

Сын Арнольда Шварценеггера (слева) / Фото: instagram.com/joebaena

Кстати, рядом с Баэном на фотографиях позирует не менее известный инфлюэнсер Фрэнки Лапен. Мужчину прославили невероятного размера ягодицы.

Сын Арнольда Шварценеггера и Фрэнки Лапен / Фото: instagram.com/joebaena

"Никогда не угадаете, что мы сегодня качали", — заинтриговал подписью к фото Баэн.

Напомним, что Джозеф Баэн появился на свет после романа Арнольда Шварценеггера с горничной Милдред, работавшей в его доме в течение 20 лет. О наличии у "железного Арни" внебрачного сына стало известно только в 2011 году, когда Джозефу было уже 12 лет. Актер тщательно скрывал эту историю из своей биографии от прессы.

Также от бывшей жены Марии Шрайвер у Шварценеггера есть четверо детей. Со Шрайвер звезда был женат с 1986 по 2021 год.

Читайте также: