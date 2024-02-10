26-летняя дочь Кузьмы Скрябина рассказала о своей болезни, которую смогла вылечить за границей

В 9 лет у Барбары начались серьезные проблемы с кожей лица.
Дочь Кузьмы Скрябина Барбара Кузьменко впервые поделилась подробностями болезни, мучившей ее еще с детства.
Как призналась 26-летняя Барбара, в 9-летнем возрасте у нее начались серьезные проблемы с кожей лица – у нее диагностировали тяжелую форму акне. По словам дочери Скрябина, что они с родителями только не делали, чтобы вылечить болезнь:
"К сожалению, не суждено нам было в то время найти врачей, которые могли бы мне помочь. Каждую неделю мне приходилось переживать чистки лица, после которых потом очень долго лечила рубцы. Пиллинги, которых нет ни в одном международном протоколе. Переливание крови, всевозможные "болтушки", иммуномодуляторы – ничего не помогало. Становилось только хуже и хуже", — поделилась Барбара с oboz.ua.
Наконец, рассказала Барбара, ее отец нашел в Праге врача, который помог девушке раз и навсегда забыть о неприятной болезни. Специалист работала на кафедре дерматологии в одном из исследовательских институтов:
"Мы начали ездить к ней. Она лечила меня исключительно по международным протоколам, руководствовалась принципами доказательной медицины. И в 17 лет мне удалось забыть о своей проблеме”, — рассказала дочь Кузьмы.
Эта ситуация определила и дальнейшую профессию Барбары. Девушка с детства мечтала стать ветеринаром. Однако в 17 лет поступила в медицинский вуз на врача-дерматолога:
"Когда мне ничего не помогало, я очень хотела в этом разобраться. И решила посвятить свою жизнь этому призванию еще с 13 лет, настолько была в этой теме", – объяснила выбор профессии Барбара.
В настоящее время девушка работает врачом-дерматологом в одном из медицинских учреждений столицы.
Напомним, ранее дочь Кузьмы Скрябина впервые рассказала о причинах смерти ее бабушки Ольги Михайловны Кузьменко, ушедшей из жизни 23 сентября 2023 года.
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