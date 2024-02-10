26-летняя дочь Кузьмы Скрябина рассказала о своей болезни, которую смогла вылечить за границей

В 9 лет у Барбары начались серьезные проблемы с кожей лица.

Дочь Кузьмы Скрябина Барбара Кузьменко впервые поделилась подробностями болезни, мучившей ее еще с детства.

Как призналась 26-летняя Барбара, в 9-летнем возрасте у нее начались серьезные проблемы с кожей лица – у нее диагностировали тяжелую форму акне. По словам дочери Скрябина, что они с родителями только не делали, чтобы вылечить болезнь:

"К сожалению, не суждено нам было в то время найти врачей, которые могли бы мне помочь. Каждую неделю мне приходилось переживать чистки лица, после которых потом очень долго лечила рубцы. Пиллинги, которых нет ни в одном международном протоколе. Переливание крови, всевозможные "болтушки", иммуномодуляторы – ничего не помогало. Становилось только хуже и хуже", — поделилась Барбара с oboz.ua.

Наконец, рассказала Барбара, ее отец нашел в Праге врача, который помог девушке раз и навсегда забыть о неприятной болезни. Специалист работала на кафедре дерматологии в одном из исследовательских институтов:

"Мы начали ездить к ней. Она лечила меня исключительно по международным протоколам, руководствовалась принципами доказательной медицины. И в 17 лет мне удалось забыть о своей проблеме”, — рассказала дочь Кузьмы.

Дочь Кузьмы Скрябина Барбара / Фото: instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Эта ситуация определила и дальнейшую профессию Барбары. Девушка с детства мечтала стать ветеринаром. Однако в 17 лет поступила в медицинский вуз на врача-дерматолога:

"Когда мне ничего не помогало, я очень хотела в этом разобраться. И решила посвятить свою жизнь этому призванию еще с 13 лет, настолько была в этой теме", – объяснила выбор профессии Барбара.

В настоящее время девушка работает врачом-дерматологом в одном из медицинских учреждений столицы.

Напомним, ранее дочь Кузьмы Скрябина впервые рассказала о причинах смерти ее бабушки Ольги Михайловны Кузьменко, ушедшей из жизни 23 сентября 2023 года.

Читайте также: