26-летняя дочь Кузьмы Скрябина растрогала архивным фото с папой в годовщину его смерти

Барбара показала фото из своего детства с папой.

Сегодня, 2 февраля, прошло 9 лет как из жизни ушел легендарный певец Кузьма Скрябин, настоящее имя которого – Андрей Кузьменко.

По этому поводу дочь Барбара почтила память отца и разместила в своем фотоблоге щемящие кадры с детства. На изображении Кузьма одевает маленькую дочь. Певец в квартире предстает в рубашке, черной куртке и красном берете. Он счастливо улыбается и не сводит взгляда с куртки дочери, которую собирался ей одеть. Вероятно семья собиралась на прогулку.

Кузьма Скрябин с дочерью / Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

К слову, под фотографией 26-летняя Барбара описала свои эмоции с помощью смайлика. Девушка оставила эмоджи в виде разбитого сердца, которое выражает ее боль от потери.

Отметим, Андрей Кузьменко погиб в ужасающей автокатастрофе 2 февраля 2015 года. Тогда артист возвращался со своего концерта в Кривом Роге. Дома его ждала жена Светлана и дочь Барбара, которой на тот момент исполнилось всего 17 лет.

Напомним, недавно по случаю особого праздника архивным фото с покойной мамой делилась певица Тоня Матвиенко. В кадре бабушка Нина Митрофановна нежно обнимает и целует внучку, которую назвали в ее честь.

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