26-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон обнаженной снялась в дерзкой фотосессии

Дочь американской звезды Мадонны – Лурдес Леон – ошеломила откровенной фотосессией.

26-летняя певица и модель стала лицом рекламной компании бренда DION LEE. Лурдес продемонстрировала новую коллекцию сумок весьма дерзким способом.

Для фотосессии дочь Мадонны позировала полностью обнаженной. На одном из фото все пикантные места девушки были прикрыты сумками на цепочке, имитирующей одежду на ней. Образе Лурдес дополнили черные кожаные ботфорды.

Лурдес Леон / Фото: instagram.com/lourdesleon

На другой фотографии полностью обнаженная девушка сидела у письменного стола и смотрела на еще одно фото на экране компьютера. Также Лурдес показала лицо с цепочками сумки на портрете.

Лурдес Леон / Фото: instagram.com/lourdesleon

Лурдес Леон / Фото: instagram.com/lourdesleon

Напомним, что на днях Мадонна также поделилась вместе фотографией с дочерью. Певица поблагодарила Лурдеса и других своих детей за поддержку после ее госпитализации.

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