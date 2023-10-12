26-летняя дочь Мадонны Лурдес полностью разделась в мистическом клипе, на который ее вдохновила мама

Старшая дочь американской поп-звезды Мадонны Лурдес Леон пошла по стопам знаменитой мамы и строит не только модельную, но и певческую карьеру.

Так, на днях Лурдес выпустила мистический клип на композицию Spelling. Как призналась артистка, на съемку этого видео ее вдохновила легендарная работа ее мамы на трек Frozen.

Так же как и в клипе Мадонны, Лурдес предстает в черном наряде, а видео выдержано в черно-голубых цветах. В клипе 26-летняя исполнительница предстает в образе ведьмы, летающей посреди леса. В определенный момент Лурдес "превращается" в собаку, ворон. Не обошлось и без пикантных сцен. В конце видеоработы певица появилась полностью обнаженной.

Поклонники начинающей певицы отметили, что им пришла по вкусу работа Лурдес Леон, а кто-то был в восторге от того, насколько девушка похожа на свою звездную маму:

Как приятно слышать оригинальную музыку! Мне нравятся отсылки на клип ее матери "Frozen" и даже текст такой песни, как "I'm So Stupid"

Мне нравится, что она отдает дань уважения "Frozen". Показывает, как она уважает и ценит свою маму

Для меня это левитация, такая же гипнотическая, как и "Frozen". Большое уважение, это как благодарность ее необычной матери

Напомним, между тем сама Мадонна не перестает удивлять поклонников своим видом. На днях 65-летняя звезда поделилась экстравагантными фотографиями, на которых показала свое лицо вблизи.

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