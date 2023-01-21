26-летняя дочь Мадонны в разорванном платье засветила обнаженный бюст

Старшая дочь американской поп-звезды Мадонны Лурдес Леон является живым подтверждением фразы, что яблоко от яблони недалеко падает.

Гены знаменитой мамы довольно четко проявляются в 26-летней Лурдес и она умеет эпатировать публику не хуже своей легендарной родственницы. Так, на странице в Instagram девушка поделилась свежими кадрами с недавней вечеринки с подругами.

Для мероприятия Лурдес выбрала довольно смелый наряд. Дочь Мадонны, которая строит модельную карьеру, одела подранное спереди платье черного цвета, обнажившее и живот, и бедра и даже бюст девушки.

Лурдес Леон с подругой / Фото: instagram.com/lourdesleon

А вот подруга Лурдес, в противоположность ей, была в белом платье, которое также подчеркнуло все ее прелести. Видимо, дочь Мадонны заранее знала, что ее фаны могут скептически отнестись к фото, и отключила комментарии к посту.

Лурдес Леон с подругой / Фото: instagram.com/lourdesleon

Напомним, что в августе прошлого года Лурдес Леон тоже попробовала себя в качестве певицы. Девушка выпустила дебютный клип, в котором оголила грудь и станцевала на кладбище.

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