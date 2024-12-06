26-летняя дочь Майкла Джексона выходит замуж

Младшая дочь поп-короля Майкла Джексона от жены Дебби Роу – модель Пэрис – объявила о помолвке со своим парнем.

Радостное известие Пэрис сообщила 6 декабря в своем Instagram. Модель опубликовала ряд фото с возлюбленным, музыкантом и продюсером Джастином Лонгом и поздравила его с днем рождения. Дочь Джексона выразила благодарность избраннику за все их счастливые мгновения.

"С днем рождения, мой любимый. Жизнь с тобой эти последние годы была невыразимым вихрем. Я не могла и мечтать о ком-то более идеальном для меня, чтобы воплотить это все в жизнь. Спасибо, что позволяешь мне быть твоей. Я люблю тебя", — восхитила подписью фотографий Пэрис Джексон.

Пэрис Джексон с женихом / Фото: instagram.com/parisjackson

Пэрис Джексон с женихом / Фото: instagram.com/parisjackson

Правда, интересным из всех фото стало одно из последних в серии. На нем внимательные фаны заметили, как Джастин делает предложение 26-летней возлюбленной на фоне изысканного зала. И после этого новоиспеченная невеста разместила еще несколько фото из важного момента в сторис.

Пэрис Джексон с женихом / Фото: instagram.com/parisjackson

Пэрис Джексон с женихом / Фото: instagram.com/parisjackson

Пэрис Джексон с женихом / Фото: instagram.com/parisjackson

Напомним, недавно в жизни звезды "МастерШефа" Лизы Глинской также произошли изменения в личной жизни. Шеф-повар сообщила, что вскоре впервые станет мамой и показала милое фото с округлым животиком.

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