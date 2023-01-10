26-летняя Хейли Бибер призналась, как после микроинсульта ухудшилось ее психологическое здоровье

Модель поделилась, как приходила в себя после пережитого.

Жена канадского певца Джастина Бибера, модель Гейли, рассказала, как микроинсульт повлиял на ее психологическое здоровье.

В частности, знаменитость призналась, что внезапная болезнь не принесла значительного вреда ее физическому здоровью. 26-летняя модель считает, что ей относительно повезло в этом отношении.

Впрочем, психологическое здоровье Хейли пошатнулось, потому что у нее появился постравматический синдром. Бибер также опасалась, что микроинсульт может случиться снова.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

"Я боролась с большим беспокойством и с небольшим посттравматическим стрессовым расстройством из-за страха, что это случится снова. Это были такие ощущения, которые я больше никогда не хочу испытывать. Это было так ужасно и неприятно, что сбивало меня с толку во всех отношениях, которые только можно вообразить", — рассказала знаменитость, пишет Daily Mail.

Хейли также добавила, что рассказала об этом на публику, чтобы поделиться с поклонниками собственным опытом, и чтобы в случае чего они были готовы.

Напомним, у Хейли Бибер произошел микроинсульт в апреле прошлого года. Тогда модели вдруг стало плохо. Звезде было сложно говорить, ведь правая сторона лица опускалась, также она почувствовала онемение правой руки. Джастин испугался за жену и срочно вызвал скорую помощь.

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