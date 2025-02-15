26-летняя любовница Илона Маска заявила о рождении ему 13-го ребенка

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск оказался в эпицентре слухов о пополнении в семье.

Так, в соцсети X 26-летняя блогерша, писательница и поклонница Дональда Трампа Эшли Сент Клер сообщила, что тайно родила миллиардеру ребенка. По ее словам, ребенок родился пять месяцев назад. В публикации Эшли отметила, что бы и дальше скрывала это, если бы не многочисленные спекуляции в СМИ.

"Пять месяцев назад я приветствовала нового ребенка в мире. Илон Маск – отец. Раньше я не разглашала это, чтобы сохранить конфиденциальность и создать безопасность для нашего ребенка, но в последние дни стало ясно, что таблоиды намерены вмешаться, независимо от вреда, который это нанесет", — написала Эшли.

Эшли Сент Клер заявила о рождении ребенка от Илона Маска

Также она призвала СМИ не вмешиваться в их личную жизнь и "дать ребенку расти в нормальной и безопасной среде". И добавила, что не будет показывать публике новорожденного. Правда, сам эпатажный Илон Маск пока ни опроверг, ни подтвердил эту информацию. Но если это окажется правдой, то для него это станет 13-м ребенком, а для писательницы – вторым.

Эшли Сент Клер

Отметим, всего Илон Маск воспитывает 12 детей. Первых шесть потомков, один из которых умер на 10-й неделе жизни, бизнесмену родила канадская писательница Джастин Маск. Еще троих детей знаменитости родила певица Grimes. В 2021 году стало известно, что изобретатель стал отцом близнецов от бизнесвумен Шион Зилис, которая потом в 2024 году родила ему еще одного ребенка.

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