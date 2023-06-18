Молодая жена экс-мужа Ани Лорак похвасталась стройной фигурой и плоским животом

Новоиспеченные супруги проводят время с дочерьми на родине Мурата.

Экс-муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу вместе с женой Лилией и их дочерями от предыдущих отношений наслаждаются отдыхом на родине Мурата.

Как известно, после свадьбы в Конча-Заспе влюбленные отправились в отпуск в Турцию и сейчас находятся в курортном городе Фетхие. Ранее Налчаджиоглу показывал, как их с Лилией дочери от экс-возлюбленных – София и Александра проводят время вместе.

Теперь Лилия показала, как она ужинала вдвоем с Муратом: "Ужин с моим мужем. Наконец-то мы остались вдвоем", – подписала кадр с любимым Лилия.

Мурат Налчаджиоглу с женой / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Также 26-летняя жена Налчаджиоглу не упустила возможности похвастаться спортивной фигурой. В фотоблоге Лилия поделилась кадрами, на которых позирует в черных леггинсах и топе, которые подчеркнули ее стройные формы.

Жена Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Жена Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Напомним, 12 июня Мурат Налчаджиоглу отметил день рождения. Ему исполнилось 46 лет. По этому случаю бизнесмен показал, как с новой женой и их дочерьми от предыдущих отношений встретил свой праздник в Турции.

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