26-летняя жена Остапчука пожаловалась на тяжелую вторую беременность: "Больше никаких детей"

Владимир Остапчук с женой

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Жена украинского ведущего Владимира Остапчука — блогерша Екатерина Полтавская — пожаловалась на тяжелую вторую беременность.

У пары вскоре родится еще один общий ребенок. Избранница шоумена сейчас находится на 16-й неделе беременности. Однако Екатерина Полтавская не скрывает, что со вторым ребенком ей сложнее, в частности, иммунитет значительно ослаб.

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Сын супругов в садике заболел. Между тем Екатерина Полтавская сразу же заболела, и болезнь проявилась в худшей форме. Жена Остапчука шутит, если так и дальше пойдет, больше она не решится на еще одного ребенка.

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«У нас больничный. Тим 4 дня назад принес насморк из садика. У меня вчера появилась ангина и насморк. Ангина в последний раз у меня была в школе. Но из-за беременности слабый иммунитет сейчас. В общем, меня эта беременность добивает по состоянию здоровья. Больше никаких детей», — делится блогерша.

Жена Владимира Остапчука

Отметим, Владимир Остапчук с осени 2022 года находится в отношениях с Екатериной Полтавской, на которой наконец-то и женился. В декабре 2024-го у пары родился общий сын Тимофей. Сейчас супруги ждут появления второго ребенка.

Кстати, недавно бывшая супруга Владимира Остапчука отреагировала на новую беременность его нынешней. Речь идет об Елене Войченко, с которой шоумен воспитывает сына и дочь.

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