27-летний известный украинский певец пересадил волосы и рассказал о реабилитации

Никита Киселев

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Известный украинский певец Никита Киселев сделал пересадку волос и рассказал о процессе реабилитации.

Исполнитель решился на пластическую процедуру еще в январе этого года. Артист в программе “Ранок у великому місті” признается, что после хирургического вмешательства ожидал испытывать боль и другие неприятные симптомы. Впрочем, организм 27-летнего Киселева отлично перенес пластическую процедуру. Певец признается, что не чувствовал дискомфорта.

“Первые дни меня пугали все, кто делал, что будет больно, будут неприятные ощущения. Они должны были быть, но у меня какой-то такой организм, что я даже не почувствовал”, — признается артист.

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Никита Киселев сделал пересадку волос

Пересадку волос исполнитель сделал в Украине. Артист говорит, что в стране есть специалист, который гораздо качественнее выполняет свою работу, чем другие. Так что из Украины Никита Киселев не выезжал.

“Операция классная и качественная в Украине, лучше, чем в Турции и почти во всем мире, делает один хирург и еще один грузин приезжает в Киев. Многие говорили, что я выезжал из Украины… Я ни разу не выезжал из Украины за время полномасштабной войны и делал все в Украине”, — добавил артист.

Напомним, недавно жена Виктора Павлика сделала пластическую операцию. Блогерша Екатерина Репяхова уже показала, как выглядит после хирургического вмешательства.