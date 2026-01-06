27-летний известный украинский певец пошел работать в школу учителем

BRYKULETS

Известный украинский певец BRYKULETS, который ранее рассекретил свой самый большой форс-мажор на Новый год, пошел работать в школу учителем.

Исполнитель учит детей писать песни. BRYKULETS преподает в 8-11 классах. На проекте "Тур зірками" артист поделился, что по образованию является преподавателем в определенной степени. Поэтому, это вполне привычная для него работа. Кроме того, певцу нравится учить детей чему-то новому.

"Я люблю детей, и по образованию я преподаватель в какой-то степени. Дети всегда приносят что-то новое, от них можно вдохновляться, они свежие, нормальные и ненормальные. Они ничего не боятся. Я хочу, чтобы они ничего не боялись. Я преподаю от 8 класса по 11. Я учу детей писать песни", - говорит певец.

BRYKULETS говорит, что является не строгим учителем. Исполнитель учит детей реализовывать творческий потенциал, дает практические советы. Артист также добавляет, что прислушиваться к нему или нет - это уже дело детей.

"Я не строгий учитель, скажем так. Я с ними более-менее на уровне. Никакой субординации у нас не существует. Я им просто говорю, что делать. Дальше они уже или делают это, или нет. И советую просто не врать, а жить интересную жизнь. Ничего не выдумывать в своем творчестве, а проживать так, чтобы им писалось, чувствовать, не стесняться, проводить работу над своими ошибками, слушать свои записи и понимать, что не так", - поделился артист.

