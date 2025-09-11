27-летний комик Редька высказался о бронировании и по какой причине не мобилизуется

Феликс Редька

Украинский стендап-комик Феликс Редька откровенно рассказал о своей ситуации с военными документами во время полномасштабной войны.

Артист в интервью проекту "Наодинці" заверил, что у него нет никаких льгот или привилегий, которые позволили бы избежать мобилизации. Он подчеркнул, что действует только в соответствии с действующим законодательством. Комик также пояснил, что не имеет отношения к проекту "Подпольный стендап", который получил статус критической инфраструктуры и к которому его часто относили.

"У меня нет статуса критической инфраструктуры и я не имею никакого отношения к "Подпольному стендапу". Кроме того, что я со многими комиками знаком и мы в положительных отношениях, но я не являюсь сотрудником этой компании. Я и не знал, что у них будет такой статус и не навязывался. Я подлежу мобилизации, я прошел ВВК и не военнослужащий", - пояснил Редька.

В то же время комик сообщил, что сейчас у несть есть законная отсрочка от мобилизации. Это стало возможным благодаря его учебе на магистратуре, которая продлится до января следующего года. Поэтому уже после окончания этого срока звезда будет решать вопрос в зависимости от ситуации, которая будет складываться.

"У меня магистратура сейчас, поэтому до января у меня есть отсрочка по учебе, ну а после этого уже будем решать проблемы по мере их поступления. Никаких запасных аэродромов у меня нет на данный момент. Сумской государственный университет, "Журналистика". У меня был закончен бакалавриат и у меня была такая возможность поступить на магистратуру на бюджет. Я понимаю, что моя отсрочка может закончится и тогда я могу столкнуться с мобилизацией, как любой другой гражданский человек в Украине. Тогда я буду уже сам иметь ответственность за свою жизнь", - подчеркнул Феликс.

