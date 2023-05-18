27-летняя дочь Алека Болдуина родила первенца и показала первое фото с младенцем

Дочь голливудского актера Алека Болдуина, модель Айрленд Болдуин, впервые стала мамой.

Счастливой новостью о рождении первенца 27-летняя знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Айрленд опубликовала фотографию из роддома, на которой она лежит в палате с младенцем на руках, а рядом ее занимает бойфренд Андре Аллен Анжос.

Айрленд Болдуин родила первенца / Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Как ранее сообщила пара, они ждали девочку. Долго тянуть Айрденд и его возлюбленный не стали и сразу сообщили имя дочери.

"Холланд", – написала под фото модель.

В комментариях подписчики и друзья уже успели поздравить Айрленд и Андре с пополнением в семье: "Поздравляем!", "Да будет счастлива", "Очень рады за вас".

Напомним, что о своей беременности модель сообщила в январе 2023 года. Модель поделилась снимком с УЗИ и рассказала о радостном известии.

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